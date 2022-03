DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.47 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.241,50 -0,8% -10,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.581,25 -1,1% -16,8% Euro-Stoxx-50 3.664,60 -2,7% -14,8% Stoxx-50 3.478,89 -1,8% -8,9% DAX 13.487,63 -2,6% -15,1% FTSE 7.104,14 -1,2% -2,6% CAC 6.233,01 -2,4% -12,9% Nikkei-225 25.690,40 +3,9% -10,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 163,93% +0,35 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,18 -0,03 +0,36 US-Rendite 10 J. 1,93 -0,02 +0,42

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 113,32 108,70 +4,3% 4,62 +52,2% Brent/ICE 116,69 111,14 +5,0% 5,55 +51,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.006,52 1.991,92 +0,7% +14,60 +9,7% Silber (Spot) 25,95 25,83 +0,5% +0,12 +11,3% Platin (Spot) 1.096,80 1.085,10 +1,1% +11,70 +13,0% Kupfer-Future 4,59 4,56 +0,6% +0,03 +2,9%

Mitauslöser des Ölpreisabsurzes am Vortag war die Nachricht, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die anderen Opec-Mitglieder dazu drängen wollten, die Ölproduktion zu erhöhen. Nun trat der Energieminister der Emirate dem entgegen und betonte, sich an die Vereinbarungen der Gruppe Opec+ halten zu wollen. Damit steigen die Ölpreise nun wieder. Auch Gold erholt sich vom Vortagesabsturz etwas.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Erholung des Vortages deutet der Aktienterminmarkt in den USA Verluste an. Diese dürften aber nur einen Teil der Vortagesaufschläge eliminieren. Etwas belastet wird die Wall Street vom ergebnislosen Verlauf des Treffens der Außenminister Russlands und der Ukraine, auf das der Markt am Vortag große Hoffnungen gesetzt hatte. Die Erwartungen an das Außenministertreffen seien aber überzogen gewesen. Diese erkläre die nur verhaltenen Verluste, die sich am Kassamarkt andeuteten. Als Belastung für den Aktienmarkt wirkt hingegen der wieder steigende Erdölpreis, der am Vortag deutlich nachgegeben hatte. Händler sehen in den explodierenden Ölpreisen einen Inflationstreiber und eine Konjunkturbremse. Bei den Verbraucherpreisen für Februar, die im Tagesverlauf veröffentlicht werden, rechnen Volkswirte daher mit einem scharfen Anstieg. Sollte es so kommen, dürften Anleger einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten bei der anstehenden US-Notenbanksitzung einpreisen. Dies dürfte die Aktienkurse belasten, heißt es.

Amazon steigen vorbörslich um 5,8 Prozent. Der Internetriese will einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 20 vornehmen, um die Aktie erschwinglicher zu machen für Kleinanleger.

Der Cybersicherheitsexperte CrowdStrike rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatz von über 2 Milliarden Dollar, nachdem er gerade erstmals die 1-Milliarde-Dollar-Grenze geknackt hatte. Das übertraf ebenso die Erwartung der Analysten wie der berichtete Umsatz im ersten Quartal. Die Aktie macht einen Satz um 11,5 Prozent.

Asana weitete dagegen den Verlust im Berichtsquartal aus, der Kurs bricht um 23,9 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 DE/Deutsche Bank AG, virtueller Investorentag

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% - US 14:30 Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+7,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+7,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+6,0% gg Vj 14:30 Realeinkommen Februar 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 216.000 zuvor: 215.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach der Tausend-DAX-Punkte-Rally vom Vortag sind nun Gewinnmitnahmen angesagt. Das Treffen zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, hat keine Fortschritte hinsichtlich einer Waffenruhe erbracht. Am Vortag hatten diplomatische Entspannungssignale eine Eindeckungsrally ausgelöst. Neben dem Krieg in der Ukraine richten sich die Blicke auf die geldpolitische Entscheidung der EZB. Sie steht vor einem Dilemma angesichts einer massiven Inflation einerseits und den vom Ukrainekonflikt ausgehenden Risiken für die Wirtschaft andererseits. Analysten sind sich uneins: Ihre Prognosen reichen von einer rascheren Beendigung der Nettoanleihekäufe und zwei Zinsanhebungen 2022 bis zu erhöhten Anleihekäufen und einer Zinsanhebung nicht vor Mitte 2023. K+S hält trotz des Ukrainekriegs an der Prognose für das laufende Jahr fest. Die Aktie rückt um 7,7 Prozent vor. Für Hugo Boss geht es nach Zahlenausweis um 6,4 Prozent nach unten. Dabei belastet nicht nur eine enttäuschende Dividende, sondern auch ein nicht überzeugender Ausblick. Nach endgültigen Zahlen geben Hannover Rück um 2,8 Prozent nach. Citigroup spricht von einer schwächern Qualität der Zahlen als erwartet. Im Rahmen der Erwartungen sind die Geschäftszahlen von LEG ausgefallen. Auch der Ausblick wurde bestätigt. Das reicht Anlegern offenbar nicht, die Aktie verliert 3,4 Prozent. Hapag-Lloyd gewinnen 2,9 Prozent. Die Citigroup spricht von einem gelungenen Jahresauftakt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Uhr Mi, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1050 -0,2% 1,1061 1,1089 -2,8% EUR/JPY 128,09 -0,1% 128,30 128,36 -2,1% EUR/CHF 1,0232 -0,2% 1,0255 1,0262 -1,4% EUR/GBP 0,8391 -0,1% 0,8389 0,8414 -0,1% USD/JPY 115,92 +0,0% 115,99 115,78 +0,7% GBP/USD 1,3168 -0,1% 1,3184 1,3177 -2,7% USD/CNH (Offshore) 6,3287 +0,1% 6,3262 6,3234 -0,4% Bitcoin BTC/USD 39.107,31 -6,7% 39.279,17 42.397,09 -15,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich der Erholungsbewegung in Europa und den USA vom Vortag angeschlossen. Auf breiter Front kam es zu einer ausgeprägten Erholungsbewegung nach den massiven Verlusten der vergangenen Tage. Neben Schnäppchenkäufen waren es in erster Linie Hoffnungen auf eine rasche Beendigung des Krieges in der Ukraine angesichts zunehmender diplomatischer Bemühungen. Positiv wirkte auch, dass die Ölpreise am Vortag nach ihrem tagelangen Höhenflug erstmals deutlich gefallen waren. Tokio verbuchte den höchsten Tagesgewinn seit Juni 2020. An den anderen Plätzen fielen die Erholungsbewegungen etwas geringer aus. In Seoul ging es nach der Pause am Mittwoch aus Anlass der Präsidentenwahl um 2,2 Prozent nach oben. Gewählt wurde der Oppositionskandidat Yoon Suk Yeol von der konservativen Partei. Nach Einschätzung von Goldman Sachs könnte der neue Präsident wirtschaftsfreundlicher agieren. Der frühere Generalstaatsanwalt hatte unter anderem den Bau von Wohnungen versprochen. Bauwerte wie GS Engineering & Construction (+8,2%) waren denn auch besonders gesucht. In Schanghai halfen anhaltende Spekulationen über weitere konjunkturstützende Maßnahmen. Zu den größten Tagesgewinnern gehörten Aktien, die potenziell von niedrigeren Ölpreisen profitieren. Dazu gehörten in Tokio Auto- und Chemieaktien. In Sydney standen deutlichere Verluste bei Rohstoffaktien Gewinnen bei den Bank-, Technik- und Reisetiteln gegenüber. Rohstoffaktien folgten den Rohstoffpreisen nach unten.

CREDIT

Nach dem Einbruch der Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Vortag geht es mit diesen auch am Donnerstag weiter leicht nach unten. Damit hält die Risk-on-Stimmung erst einmal an. Trotz des ergebnislosen Treffens um den Ukraine-Krieg setzte der Markt offenbar verstärkt auf diplomatische Lösungen, heißt es. Eine untergeordnete Rolle dürfte die geldpolitische Entscheidung der EZB spielen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer verkauft Environmental Science für 2,6 Mrd Dollar an Cinven

Bayer verkauft seinen Geschäftsbereich Environmental Science für professionelle Kunden zum Preis von 2,6 Milliarden US-Dollar an die Beteiligungsgesellschaft Cinven. "Durch diese Veräußerung können wir uns auf unser landwirtschaftliches Kerngeschäft und die erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie in der Division Crop Science konzentrieren", sagte der für das Agrargeschäft zuständige Vorstand Rodrigo Santos.

Deutsche Bank will Rendite bis 2025 auf über 10 Prozent steigern

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 10, 2022 06:52 ET (11:52 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.