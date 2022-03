ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 17,30 auf 14,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom passte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu den Benelux-Banken seine Annahmen an den jüngsten Marktrückschlag und die schwächeren Konjunkturperspektiven an. Die niederländische ING bleibt sein Favorit - hier sieht der Experte weiterhin hohes Kurspotenzial wegen des differenzierten Geschäftsmodells und der starken Bilanz./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 21:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 21:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

