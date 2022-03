Die Europäische Zentralbank kündigt überdies an, ihre Anleihenkäufe schneller zurückzufahren als bisher geplant.Frankfurt - Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent. Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt, wie die Notenbank mitteilte. Anleihenkäufe werden schneller zurückgefahren Die EZB fährt ihre Anleihenkäufe schneller zurück als bisher geplant. Das Kaufvolumen des Programms APP wird nach einer vorübergehenden Aufstockung bereits...

