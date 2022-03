Brüssel (www.fondscheck.de) - Candriam ernennt Jörg Allenspach zum Global Head of Private Assets Distribution, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit diesem Schritt vergrößert der globale Multi-Asset-Manager mit dem Schwerpunkt auf nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren seine Stärken im Bereich Private Assets. ...

