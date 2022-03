Leipzig (www.fondscheck.de) - Der nachhaltige Asset Manager EVERGREEN hat im Rahmen seiner digitalen Vermögensverwaltung die Aktienquoten seit Jahresanfang drastisch reduziert, so EVERGREEN in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im sicherheitsorientierten Fonds Evergreen PDI Yin (ISIN DE000A2PMXW3/ WKN A2PMXW) ist die Aktienquote in mehreren Schritten von über 20 Prozent auf unter 8 Prozent gesenkt worden, im offensiveren Fonds Evergreen PDI Yang (ISIN DE000A2PMXV5/ WKN A2PMXV) wurde die Quote kontinuierlich von über 80 Prozent auf mittlerweile unter 40 Prozent mehr als halbiert. Ausschlag für die deutliche Reduzierung der Risiken über alle zehn EVERGREEN-Strategien hinweg gibt, wie bereits im Corona bedingten Aktien-Crash, der prognosefreie Ansatz zum Risikomanagement, der mittels finanzmathematischer Methoden die aktuellen Marktrisiken bewertet und börsentäglich risikoadäquate Aktien- und Anleihenquoten ermittelt. ...

