San Carlos, Kalifornien (ots) -Die Sicherheitsforscher von Check Point Research (CPR), der Spezialisten-Abteilung von Check Point Software Technologies, (https://www.checkpoint.com/) untersuchen die jüngsten Behauptungen von drei Gruppen sogenannter Hacktivisten. Sie konnten nachweisen, dass die Behauptungen der Hacktivisten über angebliche Cyber-Angriffe auf die große russische Suchmaschine Yandex, auf eine russische Nuklear-Anlage und auf die Web-Seite von Anonymous, nicht der Wahrheit entsprechen. Die Gruppenmitglieder verwendeten eine Kombination aus alten Videos, die im Internet zu sehen sind, öffentlichen Informationen und kopierten Seiten, um die Öffentlichkeit so von ihrer eigenen Tapferkeit und Tätigkeit zu überzeugen. CPR fordert die Öffentlichkeit auf, Behauptungen und Meldungen zu dergleichen Aktivitäten kritisch zu beäugen, da es Anlaß zu der Vermutung gibt, dass zahlreiche weitere Gruppen solche Schwindelei verbreiten. Deren Ziel sei es, bloß sich selbst ins Rampenlicht zu stellen, um somit ihre Schlagkraft zu erhöhen.Tipps zur Prüfung von Informationen:- Hüten Sie sich vor Lügen. Vermeiden Sie schnell verbreitete Informationen sofort als korrekt zu sehen.- Achten Sie auf das Datum von Inhalten, vielleicht sind diese schon alt.- Achten Sie auf die Inhalte, mit denen Sie arbeiten und fragen Sie sich: Woher stammen diese? Werden Sie aufgefordert, die Aussage zu verstärken? Haben Sie eine starke emotionale Reaktion beim Lesen und soll das ausgelöst werden? Werden Sie aufgefordert, Geld auszugeben, obwohl es unseriös klingt?- Achten Sie immer auf die Links, die Sie erhalten, und prüfen Sie deren Quelle. Sind die Links von einem anderen Anbieter übernommen worden? Führen sie zu einer echten Seite? Stimmt die URL?- Verwenden Sie immer Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen.Für weitere Details lesen Sie bitte den Blogbeitrag: https://ots.de/onBOaz