FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutlichen Erholungsgewinne vom Vortag schmelzen am Donnerstag beim Dax und dem EuroStoxx immer stärker ab. Nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) büßte der Dax 3,51 Prozent ein auf 13 361,61 Punkte. Beim deutschen Leitindex ist damit gut die Hälfte der 1000 Punkte, die er am Vortag zugelegt hatte, wieder verloren gegangen. Der EuroStoxx verlor 3,45 Prozent auf 3636,06 Zähler.

Die Währungshüter der Eurozone treten trotz neuer Risiken für die Konjunktur, die mit dem Ukraine-Krieg einhergehen, bei ihren Anleihenkäufen etwas auf die Bremse. Das Kaufvolumen des Programms APP wird nach einer vorübergehenden Aufstockung bereits Ende Juni wieder auf 20 Milliarden Euro reduziert und könnte im dritten Quartal ganz beendet werden. Damit reagierte die EZB auf die anhaltend hohen Teuerungsraten.

"Somit scheinen sich die Zeiten einer lockeren Geldpolitik auch in Europa dem Ende anzunähern", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect in einem ersten Kommentar. Am Markt hieß es, nach den Aussagen der Währungshüter werde nun vermehrt mit einer Zinserhöhung im September gerechnet. Vorerst bleibt der Leitzins im Euroraum aber auf dem Rekordtief von null Prozent./tih/jha/

DE0008469008, EU0009658145