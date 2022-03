Chicago, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) -Neue Plattform verbessert die Abläufe auf dem Betriebshof und reduziert so manuelle Prozesse, menschliche Fehler und Gesamtkosten.project44, der führende Anbieter für Supply Chain Visibility, stellte heute seine neue Lösung Yard Solutions vor. Das umfassende Paket beinhaltet Dock-, Yard- und Asset-Funktionen, die durch Automatisierung die Effizienz sowie das Management von Yard-Operationen über eine einzige Plattform verbessern. Bislang verfügbare Lösungen verbessern nur einige dieser Prozesse und sind obendrein durch langsame Produktentwicklung, limitierte Expansionsmöglichkeiten in neue Regionen sowie eine mangelnde Integration in das breite Ökosystem der Lieferketten eingeschränkt. Die Plattform von project44 basiert auf einer modernen Technologie und API-first-Architektur. Sie ermöglicht zudem eine Standorttracking in Echtzeit und nutzt intelligente Automatisierung, um ineffiziente Abläufe auf dem Betriebshof grundlegend zu verbessern."Ein effizienter und nachvollziehbarer Transport von Gütern über den Betriebshof kann eine große Herausforderung sein", sagt Kiruba Raja, General Manager Yard Solutions bei project44. "Yard Solutions bietet echte Vorteile gegenüber veralteten Systemen, wie die Reduzierung des Zeitaufwands im gesamten Gate-Management-Workflow, die Senkung der Kosten für die Yard-Ausrüstung sowie die Unterstützung optimierter Prozesse im Lager - beispielsweise die Priorisierung der Ladung oder die Zuweisung von Toren."Die drei neuen Lösungen für Yard Solutions - Slot-Booking, Yard-Visibility und Yard-Management - basieren auf Echtzeittracking und prädiktiven ETAs von project44. Sie helfen Facility- und Betriebsmanagern durch:- Self-Service-Portal für Frachtführer mit Slot-Buchung und Gate-Management- Verbesserte Betriebseffizienz innerhalb der Anlage durch die Konfiguration von Aufgaben und die Automatisierung des Be- und Entladevorgangs von Trailern mit Laderampenmanagement- Vereinfachung der Abläufe im Yard durch Orchestrierung von Aufgaben und die Zusammenarbeit von Verladepersonal und Fahrern durch Spotter- und Live-Fahrermanagement- Verbesserung der Prognose- und Planungsprozesse auf dem Gelände durch prädiktive ETAs mit Echtzeit-Updates zum Status von Trailern, um sicherzustellen, dass Verlade-Tore und -Mitarbeiter voll ausgelastet sind- Nutzung angereicherter Daten zum Erstellen von Berichten und Analysen für einzelne oder mehrere Betriebshöfe über täglich vereinbarte Termine, die Anzahl der abgefertigten Trailer sowie Wartezeiten der FahrerYard Solutions lässt sich direkt in das Angebot von project44 für die erste, mittlere und letzte Meile integrieren, um unzusammenhängende Lieferkettentechnologien in einer einzigen Ansicht zu vereinen. In Verbindung mit anderen project44-Lösungen - wie beispielsweise OTR-Visibility - können Kunden so noch intelligentere Transportentscheidungen treffen."Durch eine einzige Plattform ermöglicht Yard Solutions den Kunden eine bessere Verfolgung ihrer Güter während des Transports und erzeugt zusätzlichen Mehrwert", so Raja, "Verlader und Logistikdienstleister können jetzt auf zuverlässige und präzise Daten und Systeme zugreifen. Sie verbessern den Abwicklungsprozess, steigern die Effizienz ihrer Betriebshöfe und bieten damit ein optimales Kundenerlebnis von Anfang bis Ende."Yard Solutions von project44 ist weltweit verfügbar. Um mehr über die neue Plattform und ihre umfassenden Funktionen zu erfahren, besuchen Sie die Website von project44.Über project44 project44 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lieferketten zum Funktionieren zu bringen. Als Bindeglied der Lieferkette betreibt project44 die weltweit vertrauenswürdigste End-to-End-Transparenzplattform, die jährlich mehr als 1 Milliarde Sendungen für über 1.000 führende Marken verfolgt, darunter Top-Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, der Automobilindustrie, dem Einzelhandel, der Biowissenschaft, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Öl-, Chemie- und Gasindustrie. Mit project44 sorgen Verlader und Frachtführer auf der ganzen Welt für mehr Vorhersehbarkeit, Belastbarkeit und Nachhaltigkeit.Als unbestrittener Marktführer wurde project44 zum Leader im Gartner Magic Quadrant, zur Nummer 1 im FreightWaves FreightTech 2021 und zum Customer's Choice im Gartner Peer Insights Voice of the Customer Report ernannt. project44 hat seinen Hauptsitz in Chicago und verfügt über ein vielfältiges Team, das sich auf 17 Niederlassungen weltweit verteilt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.project44.com.project44@nextpr.comKontakt:project44@nextpr.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1763614/project44_p44_yardsolutions_0322.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1686509/project_44_Logo.jpgOriginal-Content von: project44, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133070/5167553