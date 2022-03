Der Dividendenvorschlag von Ecotel Communication hat es in sich: Zur Hauptversammlung am 8. Juli 2022 will der Telekomdienstleister eine Ausschüttung von 2,25 Euro je Aktie auf die Agenda setzen - zusammengesetzt aus einer Basisdividende von 0,70 Euro sowie einer Bonuszahlung von 1,55 Euro. Bezogen auf den derzeitigen Aktienkurs von 25 Euro ergibt sich daraus eine ... The post Ecotel: Einer der Rendite-Hits für neue HV-Saison appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...