Die Landwirtschaft ist durch den Krieg in der Ukraine beeinträchtigt worden. Die Ökonomen von UBS sehen das Engagement in diesem Sektor weiterhin als Absicherung gegen den Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Versorgungsunterbrechungen. Anhaltende Sanktionen und Unterbrechungen bei Getreide und Düngemitteln werden den Sektor unter Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...