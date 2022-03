Der Krieg sorgt für einige Probleme. Auch die Ölpreise sind stark davon betroffen. Diese werden momentan immer höher. An der Ölproduktion wird jedoch hart gearbeitet. Bei den Öl-Aktien herrscht durch das Kriegsgeschehen ein reines Auf und Ab! Sorgen um Ölproduktion! Yousef al-Otaiba, der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate hat in Washington, am Mittwoch angekündigt, dass der Staat versuchen wird, die anderen OPEC-Mitglieder dazu zu bewegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...