Wien (www.fondscheck.de) - Die ETC Group hat zusammen mit dem ETF-Spezialisten Han ETF den ersten passiv gemanagten, börsengehandelten Indexfonds in Europa aufgelegt, der auf das futuristische Thema Metauniversum setzt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Metaverse-ETF werde im Laufe des Monats auf Xetra, an der London Stock Exchange sowie der Borsa Italiana gelistet und für den Handel in ganz Europa zugelassen werden, würden die ETC Group und Han ETF in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen. Anleger sollten über den Fonds am Wachstum des Metauniversums und der zugrundeliegenden Technologie teilhaben. ...

