Frankfurt (www.fondscheck.de) - Western Asset, ein spezialisierter Investmentmanager von Franklin Templeton, lanciert den Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund, so Western Asset in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Es handelt sich dabei um einen Teilfonds des in Dublin registrierten Legg Mason Global Funds PLC. Der Fonds wird für den Vertrieb in Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Österreich, Griechenland und Zypern registriert. ...

