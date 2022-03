Die deutschen Autobauer sind wie immer die Schlüsselgröße. Nicht in der Gewichtung im Index, sondern in der Wahrnehmung. Im Autoland Deutschland hat dieses Thema die größte Bedeutung für Investments. Sämtliche fundamentalen Hintergründe sind bekannt:



MERCEDES-BENZ GROUP steht stellvertretend für alle anderen. Vor zwei Jahren notierte die Aktie noch bei 20/22 € im Tief. Aktuell sind es noch 58 €. Beide Kurse sind wegen des Spin-off von DAIMLER TRUCK nicht unbedingt vergleichbar. Was jedoch aus dieser Aktie in den folgenden 18 Monaten geschah, rufen wir in Erinnerung. Wo liegt das Potenzial für die kommenden 18 oder 24 Monate? Wir taxieren es vorsichtig auf 90/100 € oder 65 % Gewinn. Das ergäbe eine Bewertung der Gewinne mit etwa 9 bis 9,5 gegen aktuell 5,3 und ca. 70 % des ganzen DAX. Für jede einzelne weitere Aktie dieser Kategorie der Tabelle gelten die gleichen Schätzungen. Auch 60 % Kursgewinn ab dem gegenwärtigen Stand sind rechenbar.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 10! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 10:



Themen u.a.:++ Solange geschossen wird, kann nicht investiert werden!++ Markttechnik: Wie hoch ist das Restrisiko im Dax?++ DAX-Werte auf Schnäppchen-Niveau? ++ MERCEDES-BENZ: Das sollten Sie beachten! ++ PROSIEBENSAT.1: Verlockende Bewertung? ++ ECKERT & ZIEGLER: Special Situation++ LVMH: Luxus zum Discountpreis? ++ STRAUMANN: Hat die Börse überreagiert? ++ Die Wall Street stellt sich neu auf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

MERCEDES-BENZ-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de