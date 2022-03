Hamburg (ots) -Aktuelle Saugroboter können weit mehr als nur den Boden von Staub befreien. Viele Modelle besitzen zusätzlich eine Wischfunktion. Wie gut sind diese Robos? COMPUTER BILD hat vier populäre Kandidaten von Roborock, Ecovacs, Dreame und Yeedi getestet.Beim Saugen mussten alle Testkandidaten zeigen, wie viel Staub und Schmutz sie nach Hause schaukeln. Der Yeedi saugte mit knapp 84 Gramm am wenigsten auf. Am hungrigsten waren Roborock und Ecovacs. Ihre Gummirollen durchkämmten sogar einen Flokati.Bei der Nassreinigung schwören Ecovacs, Dreame und Yeedi auf Wischpads. Das Testergebnis konnte sich sehen lassen: Wo andere Sauger zu zaghaft und trocken wischen, glänzten Parkett und Laminat nach dem Schrubben eindrucksvoll. Auf dunklen Fliesen hingegen hinterließen Dreame und Ecovacs jedoch leichte, der Yeedi deutliche Schlieren. Der Roborock wischt per Lappen, angebracht an einer beweglichen Wischplatte, die mit Schallvibration und Schwenkbewegungen über den Boden schrubbt. So entfernte er die meisten Flecken, sofern die nicht zu hartnäckig oder gar angetrocknet waren, zuverlässig.Fazit: Das autonome Reinigen, bestehend aus Saugen und Wischen, gelingt dem Roborock am besten - allerdings auch zum höchsten Preis unter allen Kandidaten. Wen das abschreckt: Der Preis-Leistungs-Sieger Dreame für unter 1.000 Euro macht ebenfalls einen guten Putzjob.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 6/2022, die ab dem 11. März im Handel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist für über 20 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 20 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5167639