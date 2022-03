Während der Kupferpreis haussiert setzt Doré Copper Mining seine Serie an guten Bohrergebnissen von seinem Flaggschiffprojekt Corner Bay fort. Vier der sieben nun gemeldeten Bohrlöcher weisen mehr als 8% Kupfer auf.

Corner Bay: Hohe Kupfergrade auch in der Tiefe

In London hat der Kupferpreis diese Woche ein neues Allzeithoch markiert und verschnauft derzeit ein wenig darunter. Diese Entwicklung deutet die Knappheit am Markt an, die nicht vom Konflikt um die Ukraine gespeist wird, sondern von den starken Nachfragetrends bei dem roten Metall (Batterien, Erneuerbare Energien, Infrastruktur). Heute meldete Doré Copper Mining (0,78 CAD; 0,55 Euro; CA25821T100) Bohrergebnisse von seinem Flaggschiffprojekt Corner Bay in der kanadischen Provinz Québec. Und da traf man voll ins Schwarze: Von den sieben Bohrlöcher weisen gleich vier einen Kupfergrad von mehr als 8% auf. Die Kerne stammen vorwiegend aus der Hauptader unter der bestehenden Ressource (siehe Graphik unten) und zeigen, dass sich die Mineralisierung dort fortsetzt. Eine detaillierte Auflistung der Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle.

Doré Copper Mining: PEA gibt Kursrichtung vor

Die Bohrergebnisse unterstreichen, ...

