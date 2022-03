Im Vorfeld der Bilanzpressekonferenz am 15. März liefert das Chemieunternehmen Wacker Chemie interessante Neuigkeiten: Ab 2025 soll Wacker der SFC Energy AG jährlich bis zu 2.000 Tonnen erneuerbares Methanol liefern. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde heute geschlossen.Auch wenn das Ganze noch Zukunftsmusik ist, so zeigt es doch eine immer stärkere Positionierung von Wacker in unterschiedlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...