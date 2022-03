Ein Bündnis aus Eltern, Schülern und dem Digitalverband Bitkom fordert ein Recht auf digitale Bildung in Deutschland. Dafür müsse auch das Grundgesetz nicht geändert werden. Ein breites Bündnis aus Bundesschülerkonferenz, Bundeselternrat und dem Digitalverband Bitkom fordert ein Recht auf digitale Bildung. Der Anspruch auf digitale Teilnahme am Schulunterricht und weiteren Bildungsangeboten müsse einklagbar sein, erklärten die drei Organisationen am Donnerstag in Berlin. "Dafür bedarf es auch keiner Änderung des Grundgesetzes", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...