Woche 10/22Do., 10.3.0.35 heute journal updateBitte nochmalige Änderung beachten:Moderation: Wulf SchmieseBitte streichen: Christina v. Ungern-SternbergWoche 12/22Sa., 19.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:10.20 sportstudio live (HD/UT)Alpiner Ski-Weltcup, FinaleSlalom Frauen, 1. LaufÜbertragung aus Courchevel/Méribel/FrankreichReporter: Aris DonzelliModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 11.05 UhrAlpiner Ski-Weltcup, FinaleRiesenslalom Männer, 1. LaufZusammenfassung aus Courchevel/Méribel/FrankreichReporter: Michael PfefferModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 11.35 UhrEishockey: DEL, 52. SpieltagZusammenfassung von FreitagabendReporter: Konstantin Klostermannca. 11.50 Uhrheute Xpress (HD/UT) (VPS 11.40)ca. 11.55 UhrAlpiner Ski-Weltcup, FinaleRiesenslalom Männer, 2. LaufÜbertragung aus Courchevel/Méribel/FrankreichReporter: Michael PfefferModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 12.45 UhrBiathlon-Weltcup, Finale10 km Verfolgung FrauenÜbertragung aus Oslo/NorwegenReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExpertin: Laura Dahlmeier, Experte: Sven Fischer_______________________zu Sa., 19.3.ca. 13.35 UhrAlpiner Ski-Weltcup, FinaleSlalom Frauen, 2. LaufÜbertragung aus Courchevel/Méribel/FrankreichReporter: Aris DonzelliModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 14.15 UhrSnowboard-Weltcup, FinaleParallel-SlalomZusammenfassung aus Berchtesgadenca. 14.45 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 14.50 UhrBiathlon-Weltcup, Finale12,5 km Verfolgung MännerÜbertragung aus Oslo/NorwegenReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExpertin: Laura Dahlmeier, Experte: Sven Fischerca. 15.45 UhrWeltcup-SkispringenSkifliegen Männer, 1. DurchgangÜbertragung aus OberstdorfReporter: Stefan BierModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 16.55 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 17.00 UhrWeltcup-SkispringenSkifliegen Männer, 2. DurchgangÜbertragung aus OberstdorfReporter: Stefan BierModeration: Norbert KönigExperte: Toni InnauerModeration im Studio: Katrin Müller-Hohenstein\u2003So., 20.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:10.15 sportstudio live (HD/UT)Alpiner Ski-Weltcup, FinaleRiesenslalom Frauen, 1. LaufZusammenfassung aus Courchevel/Méribel/FrankreichReporter: Aris DonzelliModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 10.30 UhrAlpiner Ski-Weltcup, FinaleSlalom Männer, 1. LaufÜbertragung aus Courchevel/Méribel/FrankreichReporter: Michael PfefferModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 11.00 UhrSnowboard-Weltcup, FinaleParallel-Slalom, TeamÜbertragung aus Berchtesgadenca. 12.00 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 12.05 UhrAlpiner Ski-Weltcup, FinaleRiesenslalom Frauen, 2. LaufÜbertragung aus Courchevel/Méribel/FrankreichReporter: Aris DonzelliModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 12.45 UhrBiathlon-Weltcup, Finale12,5 km Massenstart FrauenÜbertragung aus Oslo/NorwegenReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExpertin: Laura Dahlmeier, Experte: Sven Fischerca. 13.35 UhrAlpiner Ski-Weltcup, FinaleSlalom Männer, 2. LaufÜbertragung aus Courchevel/Méribel/FrankreichReporter: Michael PfefferModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 14.15 Uhrheute Xpress (HD/UT)\u2003zu So., 20.3.ca. 14.20 UhrBiathlon-Weltcup, Finale15 km Massenstart MännerÜbertragung aus Oslo/NorwegenReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExpertin: Laura Dahlmeier, Experte: Sven Fischerca. 15.50 UhrWeltcup-SkispringenSkifliegen Männer, 1. DurchgangÜbertragung aus OberstdorfReporter: Stefan BierModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 16.55 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 17.00 UhrWeltcup-SkispringenSkifliegen Männer, 2. DurchgangÜbertragung aus OberstdorfReporter: Stefan BierModeration: Norbert KönigExperte: Toni InnauerModeration im Studio: Katrin Müller-HohensteinWoche 16/22Sa., 16.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:12.00 einfach Mensch (HD/UT)Ich bin nicht zu bremsenFilm von Carolin HillnerDeutschland 2022("einfach Mensch: "Trisomie 21, so what?!" entfällt.)So., 17.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:5.45 einfach Mensch (HD/UT)Ich bin nicht zu bremsenFilm von Carolin Hillner(vom Vortag)Deutschland 2022(Die Wiederholung "einfach Mensch: "Trisomie 21, so what?!" entfällt.)