Die Begriffslage zur Nachhaltigkeit ist nicht einheitlich. Gütesiegel wurden eingeführt, um Anlegern die Übersicht zu erleichtern. In Europa gibt es jedoch verschiedene Siegel mit verschiedenen Kriterien. Zeit, sie unter die Lupe zu nehmen.Synonym zu grünSocially Responsible Investing, Environmental, Social, Governance, grün, klimafreundlich, ökologisch und so weiter. Die Begriffssammlung für das, was allgemein als nachhaltig bezeichnet wird, ist groß. Unwissend werden die Bezeichnungen synonym benutzt; die Abkürzungen SRI und ESG machen das Konzept zum nachhaltigen Investieren noch kryptischer. Damit Anleger eine bewusste und fundierte Investmententscheidung treffen können, wurden Gütesiegel entwickelt. Sie sollen dem Anleger auf einen Blick erklären, wie nachhaltig das gewünschte Finanzprodukt ist. In der EU gibt es bisher jedoch kein einheitliches Gütesiegel. Perrine Dutronc ist Sustainable Investing Specialist bei der La-Française-Gruppe und hat für das Onlinemagazin von e-fundresearch die neun europäischen Gütesiegel untersucht. Für sie ist das größte Problem, dass die einzelnen Mitgliedsstaaten sich mit ihrem Siegel durchsetzen wollen, um den europäischen Standard zu setzen - alles im Hinblick auf ein mögliches EU-Umweltzeichen. Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stammt das FNG-Siegel vom Forum für nachhaltige Geldanlagen.

