Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Taunus Trust macht den 2013 lancierten Multi-Asset-Fonds TT Multi Assets Balanced (ISIN LU0908857666/ WKN A1T7BG) in Kürze einem breiten Publikum zugänglich, so die Experten von "FONDS professionell".Hierzu werde am 15. März eine neue "P-Tranche" für Privatanleger aufgelegt. Das teile der Finanzdienstleister aus Bad Homburg mit, dem sich 2020 Altmeister Peter E. Huber angeschlossen habe. ...

