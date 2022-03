Frankfurt, Deutschland, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) -Planon, der weltweit führende Anbieter von Software für intelligentes und nachhaltiges Gebäudemanagement, hat heute ein Rebranding angekündigt, das seinen agilen und kommunikativen Ansatz zur Vernetzung von Gebäuden, Menschen und Prozessen widerspiegelt.Planon, der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software (https://planonsoftware.com/de/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release-building-connections-is-focus-for-future-of-real-estate-and-facility-management-as-planon-rebrands), hat seine Marke neu gestaltet, um seine weiterentwickelte Mission der Vernetzung von Gebäuden, Menschen und Prozessen im Facility- und Workplace-Management widerzuspiegeln.Im Mittelpunkt der neuen Marke steht das neue Versprechen von Planon: Building Connections (https://planonsoftware.com/de/uber-planon/was-wir-tun/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release-building-connections-is-focus-for-future-of-real-estate-and-facility-management-as-planon-rebrands). Mit diesem Fokus wird das Unternehmen Organisationen helfen, eine bessere Arbeitserfahrung aufzubauen, die das Zugehörigkeitsgefühl fördert und die Menschen ermutigt wieder zum Arbeitsplatz zurückzukehren.Pierre Guelen, CEO von Planon, sagt zur Vorstellung der Markenidentität: "Während wir in eine Welt nach der Pandemie eintreten, suchen Unternehmen nach neuen Wegen, um ansprechende, gesunde, sichere und widerstandsfähige Arbeitsplätze zu schaffen, die soziale Verbindungen schaffen und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt all ihrer Aktivitäten stellen.""Planons Ziel ist es, Gebäudenutzern, Eigentümern und FM-Dienstleister Einblicke zu verschaffen, die ihnen helfen, Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander zu verbinden. Durch die Eliminierung von Datensilos ermöglichen unsere Lösungen den Stakeholdern, auf alle benötigten Gebäudedaten an einem zentralen Ort zuzugreifen. So können sie sich darauf konzentrieren, ansprechende Arbeitsumgebungen zu schaffen, die die Produktivität fördern und einen positiven Einfluss auf den Planeten haben."Die neue Marke (https://planonsoftware.com/de/news/building-connections-im-fokus-bei-planons-rebranding/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release-building-connections-is-focus-for-future-of-real-estate-and-facility-management-as-planon-rebrands) spiegelt den agilen und innovativen Ansatz des Unternehmens wider, Organisationen bei der Anpassung an neue, flexible, hybride Arbeitsmodelle zu unterstützen. Planon wird Facility- und Immobilienmanager sowie FM-Dienstleister dabei unterstützen, nachhaltige, menschenzentrierte Arbeitsplätze zu schaffen, an denen Mitarbeiter arbeiten und sich entfalten können.Planon ist bestrebt, allen Stakeholdern des Gebäudes die umsetzbaren und aussagekräftigen Erkenntnisse zu liefern, die sie benötigen, um die Zukunft des Arbeitsplatzes zu transformieren und bessere Verbindungen aufzubauen.Über Planon Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander vernetzt. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Stakeholdern im Gebäudemanagement konkrete und umsetzbare Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen haben Planon immer wieder als weltweit führend auf dem Markt eingestuft. Planon hat seine umfassenden Lösungen bei mehr als 2.500 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1763999/Planon_Logo.jpgPressekontakt:Fabienne Douven,Global Communications Director,fabienne.douven@planonsoftware.com,T: +31 6 1317 9498Original-Content von: Planon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120038/5167710