NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Vorstellung von Mittelfristzielen bis 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Im aktuellen geopolitischen Umfeld falle es schwer, an die mittelfristigen Renditeziele zu glauben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Immerhin sorge der starke Jahrsstart der Bank mit Blick auf die zugrundeliegenden Trends für eine gewisse Zuversicht./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 07:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 07:50 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

