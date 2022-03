BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um die Folgen der Russland-Sanktionen für Unternehmen in der EU zu mildern, will die Europäische Kommission die Beihilferegeln der Union anpassen. Konkret schlug die Brüsseler Behörde am Donnerstag vor, dass von den Folgen des Kriegs gegen die Ukraine betroffenen Unternehmen Darlehen mit besonders günstigen Zinsen oder begrenzt Zuschüsse wegen der derzeit stark angestiegenen Gas- und Strompreise gewährt werden können.

Die EU hatte wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine schwere Sanktionen gegen Moskau verhängt. Diese dürften sich auch auf die Wirtschaft in der Europäischen Union auswirken. Die EU-Länder haben nun die Möglichkeit, zu dem Vorschlag Stellung zu nehmen, die Antworten sollen dann in die endgültige Version des Vorhabens einfließen./mjm/DP/ngu