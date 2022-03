Obertshausen, 10. März 2022 - Die Vates-Ampel hat am 8. März nachbörslich von Hellrot auf Gelb gewechselt: "Damit wurde das Sentiment-Warnsignal von Mitte Februar wieder aufgelöst", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH und Fondsmanager des Vates Parade Fonds. Daher wurde die Aktienquote im Vates Parade Fonds mittels S&P-Future-Hedge bereits am frühen Morgen (9.3.2022) und damit noch vor der dynamischen Aufwärtsbewegung am gestrigen Tag auf 33 Prozent erhöht. Als Hintergrund nennt Bente exemplarisch den Volatilitätsindex VIX, der nach den ...

