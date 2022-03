Toronto, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) -Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" oder "das Unternehmen"), einer der größten innovationsorientierten Pioniere des Digital Asset Mining in Nordamerika, der seit 2018 offene und dezentrale Systeme unterstützt, freut sich, die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2021 endende Quartal zu veröffentlichen und am 17. März 2022 eine Telefonkonferenz und ein Webinar abzuhalten.Wer: Analysten, Medien und Investoren sind eingeladen.Was: Die Geschäftsleitung von Hut 8 wird die Finanzergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal bekannt geben und die jüngsten Unternehmensentwicklungen kommentieren, unter anderem auch die kürzlich abgeschlossene Übernahme des Rechenzentrumsgeschäfts von TeraGo.Wann: Die Ergebnisse werden per Pressemitteilung und auf der Website des Unternehmens unter hut8mining.com um 9:30 Uhr ET am 17. März 2022 veröffentlicht. Die Telefonkonferenz und das Webinar beginnen um 10 Uhr ET.Wo: Wer per Telefon teilnimmt, sollte sich 5 Minuten vorher einwählen.- In Nordamerika: 1-800-774-6070, Zugangscode 6185409#- Außerhalb Nordamerikas: 1-630-691-2753, Zugangscode 6185409#- Das Webinar wird hier verfügbar sein.Informationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner Nordamerikas. Das Unternehmen wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Hut 8 betreibt zwei Mining-Standorte für digitale Assets im Süden Albertas und eine dritte Niederlassung in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoin überhaupt Krypto-Miner oder börsennotiertes Unternehmen weltweit. Mit 36.000 Quadratfuß an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl der traditionellen Hochleistungsberechnung (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital Asset Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 wurde als erster kanadischer Digital Asset Miner in den Nasdaq Global Select Composite Index aufgenommen und ist das erste Blockchain-Unternehmen, das 2021 in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen wurde. Die Business-Building-Technologen bei Hut 8 setzen auf dezentrale Systeme, verwalten leistungsstarke branchenführende Lösungen und sind Innovationstreiber im Bereich Digital Asset Mining und High-Performance-Computing mit Fokus auf ESG-Ausrichtung. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die digitale Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.sue@hut8mining.comdea.masottipayne@northstrategic.comKontakte:Hut 8-InvestorenpflegeSue Ennissue@hut8mining.comHut 8-PressekontaktDea Masotti Payne, North Strategicdea.masottipayne@northstrategic.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1762662/Hut_8_Mining_Corp_Media_advisory__Hut_8_to_Release_Q4_2021_Resul.jpgOriginal-Content von: Hut 8 Mining Corp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160948/5167753