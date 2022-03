Morphosys muss in der Bilanz für das Jahr 2021 hohe Abschreibungen verbuchen. Man wird auf den Geschäfts- und Firmenwert 231 Millionen Euro abschreiben, kündigt das Münchener Biotech-Unternehmen am Donnerstagnachmittag an. "Diese Abschreibung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...