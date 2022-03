(shareribs.com) New York 10.03.2022 - Die massiven Anstiege der Benzinpreise sorgen für hohe Inflationsraten und viel Frustration beim Tanken. Dies scheint die Nachfrage nach E-Autos zusätzlich zu stimulieren, wie electrek.co berichtet. Rivian legt am Abend Zahlen vor. Die Inflation in den USA ist im Februar auf 7,9 Prozent gestiegen, 3,5 Prozentpunkte davon entfielen auf die höheren Kosten für Treibstoffe. ...

