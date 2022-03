DGAP-Ad-hoc: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Adler Group S.A.: Zwischenstand der umfassenden Prüfung durch KPMG Forensic



10.03.2022

Veröffentlichung einer Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 Marktmissbrauchs-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014) ----- Luxemburg, 10. März 2022 - Die ADLER Group S.A. ("ADLER") gibt bekannt, dass KPMG Forensic der Gesellschaft einen Zwischenstand der umfassenden Prüfung der Vorwürfe eines Leerverkäufers mitgeteilt hat. Die Untersuchung wird fortgesetzt. KPMG kann die Vorwürfe in Bezug auf Transaktionen mit und Einflussnahme auf ADLER durch mutmaßlich nahestehende Personen wegen der derzeit verfügbaren Daten nicht widerlegen. Die Vorwürfe zur Werthaltigkeit des Wohnimmobilienportfolios der ADLER wurden sämtlich widerlegt. Die Vorwürfe zum Entwicklungsportfolio konnten bislang nur teilweise widerlegt werden. Wertdifferenzen beim Entwicklungsportfolio werden gemeinsam weiter untersucht. Die Loan-to-Value (LtV)-Berechnungen von KPMG auf Basis der in den jeweiligen Finanzberichten veröffentlichten Bilanzdaten zu den jeweiligen Quartalsenden der Jahre 2019 und 2020 gemäß Anleihebedingungen führten nicht zu der vorgeworfenen Überschreitung der in den Anleihebedingungen festgelegten LtV-Schwellenwerte. Diese Berechnungen werden im Hinblick auf verschiedene Szenarien weiter verfeinert. Mitteilende Person:

Mario Groß

+49 30 403 907 861

m.gross@adler-group.com Großherzogtum Luxemburg, 10. März 2022 ADLER Group S.A.

