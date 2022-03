Nichts zu lachen gibt es heute für JinkoSolar-Aktionäre. Derzeit notiert die Aktie nämlich rund achtzehn Prozent im Minus. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 46,51 USD. Sehen wir hier nur einen kleinen Rücksetzer oder ist das der Anfang einer Baisse?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei JinkoSolar, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von JinkoSolar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche JinkoSolar-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Es fehlen nämlich nur geringfügige Kursgewinne, um neue Kaufsignale zu generieren. So reicht ein Plus von nur rund rund vierundzwanzig bis zum 4-Wochen-Hoch. Dieser Bestwert liegt bei 57,74 USD. Wir stehen also unmittelbar vor der Entscheidung.

Der gleitende Durchschnitt 200 liegt momentan bei 48,44 USD. Für JinkoSolar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...