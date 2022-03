NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Continental nach einer Analystenkonferenz von 106 auf 94 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Ziele für 2022 und die mittelfristigen Margenvorgaben legten fortdauernden Kostendruck nahe, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch mit Blick auf eine Aufspaltung des Geschäfts oder ein Zusammengehen mit Goodyear habe der Autozulieferer Wasser in den Wein gegossen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 12:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

