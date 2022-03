Neues, hochleistungsfähiges System soll sichere Haupt-Glasfaserverbindung für den internationalen Datenverkehr zwischen Norwegen und Kontinentaleuropa werden

Bulk Fiber Networks, der führende Anbieter von ultraskalierbaren, nachhaltigen Glasfasernetzwerken in Skandinavien, hat den Bau des terrestrischen Segments seines neuen Systems mit hohem Faseranteil HAVSIL fertiggestellt. Die alternative Verbindung ist jetzt betriebsbereit. Sie stellt die kürzeste Verbindung zwischen Norwegen und Kontinentaleuropa dar. Sie wurde von der norwegischen Kommunikationsbehörde als neues, sicheres Glasfasersystem für den internationalen Datenverkehr des Landes ausgewählt. Die Kapazität des HAVSIL-Systems beträgt fast das Doppelte der Gesamtkapazität aller anderen Unterwassersysteme, die nach Norwegen führen, und bietet fast "unbegrenzte" Kapazität für die kommenden Jahre.

The Havsil cable is the shortest route connecting Norway to continental Europe, improving diversity by avoiding traditional fiber routes. (Graphic: Business Wire)

Arelion (vormals Telia Carrier) unterzeichnete als Ankerkunde und wird der erste Kunde sein, der internationale Daten und Dienste über die neue Verbindung überträgt. Das System besteht aus 192 Fasern und verbindet die Datenzentren miteinander: von Bulks ultraskalierbarem N01 Campus in Kristiansand bis zu Bulks DK01 Campus in Esbjerg. Mit dieser Expressroute reduziert sich die Latenz. Sie bildet eine Alternative zu den längeren, eher überlasteten älteren Verbindungen, die derzeit zur Verfügung stehen. Um das zu ermöglichen, war großer Aufwand nötig. Die neue Glasfaserverbindung verläuft entlang der Westküste Dänemarks und musste 40 Meter unter dem Meeresboden des Thyborøn Canal gebohrt werden. Das Bohrloch hat eine Rekordlänge von insgesamt 1.950 Metern und ist damit länger als jedes andere ähnliche Projekt, das jemals in Dänemark realisiert wurde.

"Das HAVSIL-System ist die neue Expressverbindung zwischen Norwegen und Kontinentaleuropa. Es fungiert auf nachhaltige Weise als die kürzeste hochleistungsfähige Verbindung", sagt Inger Gløersen Folkeson, EVP Fiber Networks und COO der Bulk Infrastructure Group. "Bulk investiert weiterhin in hochwertige Konnektivitätsoptionen, wie sie OTT-Netzwerke, Hyperscaler, Unternehmen und Betreiber brauchen, um dem zunehmenden Datenwachstum gerecht zu werden und das Geschäftspotential der nordischen Länder zu erschließen."

Durch das Systemdesign mit direkter Anbindung an das Rechenzentrum, bei dem N01 Campus und DK01 Campus mit erneuerbarer Energie versorgt werden, wird die Anbindung vereinfacht und die Zuverlässigkeit erhöht. Das HAVSIL-System besteht aus einem Unterwassersegment von Kristiansand nach Hanstholm und einem terrestrischen Segment, mit dem die Verbindung nach Esbjerg hergestellt wird. Entlang der Verbindung befinden sich mehrere moderne, stabile Telehousing-Einrichtungen. Diese sind jetzt alle vollständig fertiggestellt und betriebsbereit.

