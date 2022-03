LONDON, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Annapurna Finance hat ein Darlehen von 15 Mio. Euro in Form von vorrangigen Schulden von der OeEB, der Entwicklungsbank Österreichs, aufgenommen. Diese Fazilität wird ihren Kunden im Mikrofinanzbereich finanzielle Unterstützung bieten. EMGA hat bei der Transaktion beraten.



Die Kreditfazilität in Höhe von 15 Mio. Euro kommt zu einer Zeit, in der Finanzinstitute weltweit neue grenzüberschreitende Finanzierungsmöglichkeiten prüfen, um ihre Ziele weiterhin zu erreichen.

"Die Steigerung der finanziellen Inklusion ist eines unserer wichtigsten strategischen Ziele. Wir sind daher stolz darauf, mit Annapurna - einem erfahrenen Partner im Bereich der Mikrofinanzierung - zusammenzuarbeiten", so Sabine Gaber, Mitglied des Vorstands der OeEB. "Gerade Frauen haben oft nur sehr eingeschränkten Zugang zu Finanzdienstleistungen, weshalb wir uns besonders freuen, dass unsere Mittel Unternehmerinnen unterstützen und dazu beitragen werden, die Gleichstellung der Geschlechter in Indien zu verbessern."

Annapurnas CFO Satyajit Das kommentierte die Transaktion wie folgt: "Annapurna freut sich sehr und begrüßt die OeEB als neue Darlehensgeberin." Er teilte weiter mit: "Wir sind trotz der Pandemie weiter gewachsen, und die von der OeEB bereitgestellten Mittel werden dazu beitragen, unsere Aktivitäten zu verstärken und gleichzeitig eine starke positive Wirkung zu erzielen." Er lobte auch das EMGA-Beratungsteam für den Abschluss des Deals.

Der Managing Director und Investment Banking Head von EMGA, Sajeev Chakkalakal, sagte: "Es war mir eine Freude, Annapurnas Vision der wirtschaftlichen Stärkung in Indien kommunizieren und diese Finanzierungslösung erfolgreich mit der OeEB strukturieren und aushandeln zu können." Managing Director Jeremy Dobson fügte hinzu: "Das starke Management und die solide Finanzlage von Annapurna waren wichtige Faktoren, die es Sajeev und dem Investment Banking-Team von EMGA ermöglichten, diese Finanzierung zusammen mit dem soliden institutionellen Rahmen und der finanziellen Kapazität, die die OeEB repräsentiert, abzuschließen."

Annapurna Finance ist eine der größten zehn NBFC-MFIs in Indien. Annapurna Finance wurde mit dem Ziel gegründet, ihren Kunden zu dienen, indem sie ihren allgemeinen Bekanntheitsgrad erhöht und für sie bedarfsorientierte Finanzdienstleistungen von örtlichen Anbietern organisiert. Das Unternehmen ist derzeit in 19 Staaten tätig und verwaltet ein Vermögen von mehr als 640 Mio. Euro im Mikrofinanz- und KMU-Bereich. Es hat seinen Hauptsitz in Bhubaneswar, Odisha.

Die Oesterreichische Entwicklungsbank AG.

Die Emerging Markets Global Advisory (EMGA) mit Büros in London und New York hilft Finanzinstituten und Unternehmen bei der Suche nach Fremd- oder Eigenkapital. Das multinationale Team von EMGA vereint die jahrzehntelange Erfahrung, die notwendig ist, um Transaktionen im Namen seiner Kunden in den aufstrebenden Märkten und Grenzländern der Welt, einschließlich Indiens, das nach wie vor ein Schlüsselmarkt ist, abzuschließen. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Kapitalbildung und strategischen Beratung über verschiedene Wirtschaftszyklen hinweg baut die EMGA ihre geografische Reichweite und ihr Dienstleistungsangebot weiter aus und festigt ihren Platz auf dem Markt als eine der herausragenden Nischeninvestmentbanken in der Branche mit Fokus auf Schwellenländer.