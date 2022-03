Wieviel Glück ist beim Zocken von "Fifa" erlaubt? In dieser Frage fällt ein niederländisches Gericht ein klares Urteil. Für Gamer:innen gehört beim "Fifa"-Zocken gelegentlich auch etwas Glück dazu. Doch ist das Spiel deshalb gleich ein Glücksspiel? Verlierer:innen beim Konsolenspiel werden genau das behaupten, aber so einfach ist es nicht. Ein Gericht in den Niederlanden hat geurteilt, dass es sich beim Spiel "Fifa" von EA Sports nicht um Glücksspiel handelt, berichtet der Blog Caschy. Hintergrund sind die im ...

