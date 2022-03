Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 10 mars/March 2022) - Gage Growth Corp. ("Gage") and TerrAscend Corp. ("TerrAscend") have completed the previously announced court-approved plan of arrangement under the Canada Business Corporations Act whereby TerrAscend has acquired all of the issued and outstanding subordinate voting shares of Gage.

Gage Growth Corp. will be delisted at market close today March 10, 2022.

For further information please see the Gage press release.

_________________________________

Gage Growth Corp. (« Gage ») et TerrAscend Corp. (« TerrAscend ») ont conclu le plan d'arrangement précédemment annoncé et approuvé par le tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, selon lequel TerrAscend a acquis toutes les actions à droit de vote subalterne émises et en circulation de Gage.

Gage Growth Corp. sera radiée à la clôture du marché aujourd'hui le 10 mars 2022.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de Gage.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 10 mars/March 2022 Symbol(s)/Symbole(s): GAGE

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.