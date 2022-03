Der Marktplatz für Second-Hand-Mode will seine Führungsposition in der wettbewerbsintensiven Modeindustrie weiter ausbauen

UserTesting (NYSE: USER), ein Marktführer im Bereich videobasierter Menschenkenntnis, verkündete heute, dass Vestiaire Collective, die weltweit führende Plattform für begehrte Second-Hand-Luxusmode, sich für UserTesting entschieden hat, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, sich schneller an die sich rasch ändernden Einstellungen der Mode-Community und Marktbedingungen anzupassen.

Mit über 15 Millionen Mitgliedern in 80 Ländern weltweit und Niederlassungen in Paris, London, New York, Berlin, Singapur und Hongkong hat Vestiaire Collective die Vision und Mission, die Modebranche für eine nachhaltigere Zukunft umzugestalten, indem es seiner Community die Möglichkeit gibt, den Wandel voranzutreiben. Täglich bieten Verkäufer über 20.000 neue Artikel auf Vestiaire Collective an, wo Käufer nach begehrten und ausverkauften Modestücken von Topmarken wie Givenchy, Gucci, Versace, Louis Vuitton und Burberry suchen.

Dank UserTesting erhält das Produktdesign-Team von Vestiaire Collective ein umfassenderes und tieferes Verständnis dafür, was für Modebegeisterte, die Luxusartikel zu niedrigeren Preisen kaufen und zugleich ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren möchten, am wichtigsten ist.

"UserTesting verschafft Zugang zu einem großen weltweiten Nutzerpanel und einer Plattform, die die Erstellung von Nutzerforschungstests und die Ergebnisanalyse erleichtert. Dies machte es uns möglich, die Häufigkeit und Geschwindigkeit unserer Nutzerforschungsphasen durch unmoderierte Tests zu multiplizieren und ein besseres Verständnis für alle Käufer und Verkäufer von Second-Hand-Mode zu entwickeln, vor allem für diejenigen, die noch nicht unbedingt Nutzer von Vestiaire Collective sind", sagte Paul Ladevèze, Vice President of Product Design bei Vestiaire Collective.

"Es ist nicht leicht, auf dem Markt für den Wiederverkauf von Luxusmode weiterhin eine Rolle zu spielen, aber Vestiaire Collective hat sich dort zu einem führenden Unternehmen entwickelt und zugleich die Überproduktion und den Überkonsum von Mode reduziert", sagte David Satterwhite, Chief Revenue Officer von UserTesting. "Wir bei UserTesting sind stolz darauf, Vestiaire Collective dabei zu unterstützen, auf effiziente Weise die umfangreichen Erkenntnisse zu gewinnen, die das Unternehmen braucht, um an der Spitze der nachhaltigen Modetrends weltweit zu bleiben."

Über UserTesting

UserTesting (NYSE: USER) hat die Art und Weise, wie Unternehmen Erkenntnisse von Kunden erhalten, mit schnellem Opt-in-Feedback und Technologie zur Erfassung von Erfahrungen grundlegend verändert. Die UserTesting Human Insight Platform greift auf unser globales Netzwerk von echten Menschen zu und generiert videobasierte Customer Experience Narratives (CxNs), sodass jeder in einer Organisation direkt Fragen stellen kann, hören kann, was Benutzer sagen, sehen kann, was sie meinen, und verstehen kann, wie es tatsächlich ist, Kunde zu sein. Im Gegensatz zu Ansätzen, die das Benutzerverhalten verfolgen und dann versuchen, daraus abzuleiten, was dieses Verhalten bedeutet, beseitigt UserTesting das Rätselraten und erweckt Kundenerfahrungsdaten mit menschlichen Erkenntnissen zum Leben. UserTesting hat mehr als 2.300 Kunden, darunter mehr als die Hälfte der 100 wertvollsten Marken der Welt laut Forbes. UserTesting hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.usertesting.com.

Über Vestiaire Collective

Vestiaire Collective ist die international führende Plattform für begehrte gebrauchte Mode. Vestiaire Collective widmet sich dem Wandel der Modeindustrie hin zu einer nachhaltigeren Zukunft, indem es die Circular-Fashion-Bewegung als Alternative zu Überproduktion, Überkonsum und den verschwenderischen Praktiken der Modeindustrie fördert. Es liefert ihrer Community Inspirationen, Werkzeuge und Funktionen, um den Wandel zu unterstützen, indem das Unternehmen einmalige, gebrauchte Stücke aus den Kleiderschränken der anderen verkauft und kauft. Die Plattform ist aufgrund ihrer sehr engagierten Community und ihres seltenen, begehrenswerten Bestands von 3 Millionen Artikeln einzigartig. Vestiaire Collective wurde im Jahre 2009 in Paris gestartet und ist eine Certified B Corporation mit Büros in Paris, New York, Hongkong, Singapur und einem Tech-Hub in Berlin. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie die App herunterladen, www.vestiairecollective.com besuchen und @vestiaireco auf Instagram folgen.

