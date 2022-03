Sheridan, Wyo., 11. März 2022 (ots/PRNewswire) -CedCommerce, ein führender Anbieter von E-Commerce-Lösungen, hat seine strategische Partnerschaft mit Cdiscount Marketplace bekannt gegeben, einem der leistungsfähigsten Marktplätze Europas, der führende E-Commerce-Funktionen für Händler aller Größen bietet.Die Zahl der E-Commerce- und grenzüberschreitenden Verkäufe steigt weiter, und die Händler bemühen sich vermehrt um die Bereitstellung moderner und reibungsloser Einkaufserlebnisse, um die sich entwickelnden Verbrauchererwartungen zu erfüllen. Die Suite an Integrationslösungen von CedCommerce wurde entwickelt, um mit dem Unternehmenswachstum zu skalieren (https://cedcommerce.com/blog/cedcommerce-partners-with-cdiscount-marketplace-facilitating-multichannel-sales-for-free), und hilft Händlern, die ihre Shops auf Magento (https://cedcommerce.com/magento-2-extensions/cdiscount-magento-2-integration), WooCommerce (https://cedcommerce.com/woocommerce-extensions/cdiscount-integration-woocommerce) und Opencart (https://cedcommerce.com/opencart-extensions/cdiscount-opencart-integration) betreiben, sich nahtlos und kostenlos mit dem Cdiscount Marketplace zu verbinden.Um die Händler dabei zu unterstützen, in Europa Fuß zu fassen, erleichtern die Integrationen den vereinfachten Multichannel-Betrieb weiter, indem sie Folgendes ermöglichen:- Beschleunigtes Onboarding, um den Händlern zu helfen, schnell zu verkaufen- Massenupload-Prozess mit nur einem Klick- Stabile Multi-Account-Konnektivität- Katalog- und Bestandssynchronisierung in Echtzeit- Die zentralisierte Auftragsverwaltung ermöglicht es Händlern, Bestellungen in ihrem Geschäft zu stornieren oder zu erfüllenNeue Händler, die über CedCommerce einsteigen (https://cedcommerce.com/marketplace-integration/sell-on-cdiscount), erhalten in den ersten drei Monaten die zusätzlichen Vorteile kostenloser Registrierungsdienste und werden von Anfang an von einem eigenen Cdiscount-Kundenbetreuer angeleitet."CedCommerce hat stets das Ziel, neue Möglichkeiten für Unternehmen zu schaffen. Besonders in dieser Zeit nach der Pandemie, in denen sie es am meisten brauchen", erklärte Abhishek Jaiswal, (https://www.linkedin.com/in/abhishek-jaiswal-466a06b6/) CEO und Mitbegründer von CedCommerce. "Die Zusammenarbeit mit Cdiscount ist eine hervorragende Ergänzung zu unseren bereits starken Multichannel-Fähigkeiten. Es ist der nächste Schritt, den Händlern dabei zu helfen, Online-E-Commerce und grenzüberschreitende Vorgänge besser zu verwalten".Verkaufen Sie auf Cdiscount Marketplace, dem französischen Marktführer für E-Commerce (https://marketplace-registration.cdiscount.com/?broughtBy=0015800000reuOV), um 23 Millionen Einzelnutzer pro Monat zu erreichen."Toller Service von CedCommerce, wir benutzen es mit Cdiscount Extension und es funktioniert gut. Wir haben um einige kleine Anpassungen und sie haben uns sehr schnell und kostenlos geholfen. Wirklich zu empfehlen!" so Fabio Palumbo (https://www.trustpilot.com/users/570685ef0000ff000a155718).Nutzen Sie den rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Kundenservice von CedCommerce mit engagierten englischsprachigen Kundenbetreuern, die Sie bei Ihrer Verkaufsreise unterstützen.Informationen zu CedCommerceCedCommerce ist ein führender eCommerce-Lösungsanbieter, der sich der Vernetzung und Optimierung des weltweiten Handels durch die Maximierung von Verkäufen und Präsenz von Händlern durch die Vereinfachung und Automatisierung ihrer Multichannel-Verkaufsprozesse verschrieben hat.CedCommerce hat weltweit bereits mehr als 30.000 Händler betreut und hilft ihnen dabei, ihren Marktplatz von Grund auf neu aufzubauen. Außerdem verbessert das Unternehmen das Ranking der Website-Eigentümer durch fachkundige digitale Marketingdienste.Besuchen Sie uns auf CedCommerce (https://cedcommerce.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/cedcommerce?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor), Linked In (https://in.linkedin.com/company/cedcommerce), YouTube (https://www.youtube.com/c/CedCommerce) und Facebook (https://www.facebook.com/CedCommerce/) für weitere Informationen.Pressekontakt:Hr. Krishna+12027381623pr@cedcommerce.com Logo https://mma.prnewswire.com/media/1420605/CedCommerce_Logo.jpgOriginal-Content von: CedCommerce, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156539/5167847