Die Immobiliengesellschaft One Liberty Properties Inc. (ISIN: US6824061039, NYSE: OLP) schüttet unverändert eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 45 US-Cents an die Aktionäre aus. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 7. April 2022 (Record date: 24. März 2022). Es ist die 117. Quartalsdividende in Folge. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 1,80 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 30,31 US-Dollar ...

