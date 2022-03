Der Europäische Verband der Holzpaletten- & Verpackungshersteller (FEFPEB) sagt, es wird erwartet, dass der Konflikt in der Ukraine in den kommenden Wochen enormen Druck auf die Versorgung mit Holz und somit Paletten und Verpackung in Europa verursacht. Bildquelle: Shutterstock.com Letztes Jahr exportierte die Ukraine mehr als 2,7 Millionen m³ gesägtes Schnittweichholz, eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...