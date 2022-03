Wichtige Punkte Es gibt mehrere Faktoren, die zu den jüngsten Unruhen am Aktienmarkt beitragen. Wenn du als Investor den Kurs hältst, kannst du diese unruhigen Zeiten überstehen. In diesen Tagen stehen die Anlegerinnen und Anleger vor einer Reihe von Herausforderungen, denn die Aktienkurse schwanken sehr stark. Inflationsängste, die Situation in der Ukraine und andere Faktoren tragen zu einer starken Volatilität am Aktienmarkt bei. Selbst wenn du kein Neuling beim Investieren bist, kann das schwer ...

