DJ Lanxess erwartet auch 2022 deutliches Wachstum - Dividende steigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat vergangenes Jahr seine eigenen Ziele erreicht und ist zuversichtlich in das Jahr 2022 gestartet. "Wir gehen in der ersten Jahreshälfte 2022 von weiteren Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen aus", so CEO Matthias Zachert. Auch die weltweiten Lieferketten blieben fragil. "Trotzdem erwarten wir für dieses Geschäftsjahr erneut einen deutlichen Ergebniszuwachs."

Allein für das erste Quartal rechnet das im MDAX notierte Unternehmen mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 280 Millionen bis 320 Millionen nach 242 Millionen Euro im Vorjahr. Im vergangenen Jahr verdiente Lanxess operativ und bereinigt 1,010 Milliarden Euro nach 862 Millionen im Jahr 2020. Damit erreichte der Kölner Konzern sein selbst gestecktes Ziel, wonach das untere Ende der Bandbreite von 1 Milliarde bis 1,05 Milliarde Euro beim bereinigten EBITDA erreicht werden sollte. Die Aktionäre sollen mit 1,05 Euro je Aktie eine höhere Dividende als im Vorjahr mit damals je 1,00 Euro erhalten.

Der Konzernumsatz kletterte im Jahr 2021 laut Mitteilung um 24 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Im Schlussquartal zog das Geschäft stärker als in den ersten neun Monaten an: Der Umsatz kletterte um 39 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA kletterte um knapp 7 Prozent auf 213 Millionen Euro.

