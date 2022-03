FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitagmorgen an der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1005 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,1084 Dollar festgesetzt.

Auch zum Wochenausklang dürfte der Ukraine-Krieg an den Finanzmärkten im Mittelpunkt stehen. Zuletzt hatte für Ernüchterung gesorgt, dass ein Vermittlungsversuch der Türkei keine wesentlichen Ergebnisse gebracht hat.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang zwar einige auf dem Programm, allerdings eher aus der zweiten Reihe, mit meist geringerer Marktrelevanz. Wegen des Ukraine-Kriegs spielen Wirtschaftsdaten derzeit eine geringere Rolle als sonst.

Ein Auge dürften Anleger auf Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien werfen. Am Donnerstag hatte die EZB wegen der hohen Inflation eine raschere Verringerung ihrer konjunkturstützenden Wertpapierkäufe beschlossen. Aus den Reihen der Notenbank äußern sich vor dem Wochenende einige Vertreter./bgf/jha/