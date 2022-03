Visa (NYSE: V) gab heute den Abschluss der Übernahme von Tink bekannt. Tink ist eine offene Banking-Plattform, die es Finanzinstituten, Fintechs und Einzelhändlern ermöglicht, Finanzprodukte und -dienstleistungen zu entwickeln und Zahlungen zu tätigen. Über eine zentrale API ermöglicht Tink seinen Kunden, Gelder zu transferieren, auf aggregierte Finanzdaten zuzugreifen und intelligente Finanzdienstleistungen wie Risikoeinblicke und Kontoverifizierung zu nutzen. Tink ist in mehr als 3.400 Banken und Finanzinstitute integriert und erreicht so Millionen von Bankkunden in ganz Europa.

Nach Abschluss der Transaktion wird der Zusammenschluss von Visa und Tink den Kunden voraussichtlich beträchtliche Vorteile bieten, sodass Verbraucher ihre finanziellen Erlebnisse besser steuern können, einschließlich des Managements ihrer Finanzen, Finanzdaten und finanziellen Ziele. Große und kleine Unternehmen werden darüber hinaus Zugang zu einer größeren und individuelleren Auswahl an Tools haben, um auf digitalem Wege sicher zu arbeiten, sei es bei der Auslösung von Zahlungen, dem Abgleich von Kontoauszügen und Konten oder der Bereitstellung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten.

"Digitale Tools treiben die New Economy voran, und der Zusammenschluss von Visa und Tink wird zu einer größeren Auswahl und Qualität bei digitalen Gelddienstleistungen beitragen, da die Grenzen zwischen Handel, Finanzdienstleistungen und Zahlungen immer weiter verschwimmen", sagte Charlotte Hogg, CEO von Visa Europe.

Jack Forestell, Chief Product Officer von Visa, fügte hinzu: "Offenheit und Innovation sind die beiden wesentlichen Faktoren, die notwendig sind, um das Wachstum zukünftiger digitaler Finanzdienstleistungen zu fördern. Das Zusammenspiel der erprobten Infrastruktur von Visa und der nachhaltigen Investitionen in Ausfallsicherheit, Cybersicherheit und Betrugsprävention mit den von Tink angebotenen APIs, Technologien und Kundenbeziehungen wird dazu beitragen, die Einführung von Open Banking weltweit voranzutreiben, indem eine sichere, zuverlässige Plattform für Innovationen geschaffen wird."

"Globale Netzwerke geben Innovatoren die Möglichkeit, zu skalieren, und Visa bietet die beste Grundlage für Tink, um darauf aufzubauen", sagte Daniel Kjellén, CEO und Mitbegründer von Tink. "Visa wird Tink dabei helfen, die Anbindung an mehr als 15.000 Finanzinstitute zu verbessern und das Vertrauen der Verbraucher und die Bekanntheit der Marke Visa zu nutzen, um die Zukunft der Finanzdienstleistungen zu entwickeln, die wir gemeinsam für Kunden in Europa und auf der ganzen Welt anbieten können."

In nächster Zeit wird Tink als eigenständige Tochtergesellschaft von Visa agieren. Der CEO und Mitbegründer von Tink, Daniel Kjellén, und das bestehende Managementteam werden das Unternehmen weiterhin leiten.

Über Visa Inc.

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs und erleichtert Zahlungstransaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unser Auftrag ist es, die Welt durch das innovativste, komfortabelste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu vernetzen und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einbeziehen, auch alle Menschen überall fördern, und sehen den Zugang als grundlegend für die Zukunft der Geldbewegung an. Erfahren Sie mehr auf Visa.com.

Über Tink

Tink ist eine führende Open-Banking-Plattform in Europa, die es Banken, Fintechs und Startups ermöglicht, datengetriebene Finanzdienstleistungen zu entwickeln. Über eine API ermöglicht Tink Kunden den Zugriff auf aggregierte Finanzdaten, die Initiierung von Zahlungen, die Anreicherung von Transaktionen, die Verifizierung von Kontoinhabern und den Aufbau von Tools für das persönliche Finanzmanagement. Tink lässt sich mit mehr als 3.400 Banken verbinden, die über 250 Millionen Bankkunden in Europa erreichen. Tink wurde 2012 in Stockholm gegründet und beschäftigt heute 500 Mitarbeiter, die mehr als 300 Banken und Fintechs in 18 europäischen Märkten von Niederlassungen in 13 Ländern aus betreuen. Wir treiben die neue Welt der Finanzen voran. Weitere Informationen finden Sie unter tink.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennt man generell an Ausdrücken wie "werden", "wird erwartet" und anderen, ähnlichen Begriffen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über den zukünftigen Erfolg von Tink, die Auswirkungen der Übernahme auf das Wachstum von Visa und die sonstigen Vorteile für Visa, Entwickler, Finanzinstitute und Verbraucher.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet: (i) Sie gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, (ii) sie stellen weder historische Tatsachen noch Gewährleistungen für zukünftige Leistungen dar und (iii) sie unterliegen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und Veränderungen der Umstände, die sich nur schwer abschätzen oder in Zahlen ausdrücken lassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich und nachteilig von den zukunftsgerichteten Aussagen von Visa abweichen. Dies ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen, darunter Veränderungen der Bestimmungen und der Wettbewerbslandschaft, Cybersecurity-Vorfälle, Tempo und Erfolg der Integration und verschiedene andere Faktoren, einschließlich derer, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das zum 30. September 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und unseren anderen Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission enthalten sind.

Bitte vertrauen Sie nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen. Wir beabsichtigen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse oder anderer Gegebenheiten zu aktualisieren oder zu ändern, sofern dies vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

