Der US-Senat hat am Donnerstagabend dem neuen US-Haushalt zugestimmt, der auch ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine vorsieht. In dem insgesamt 1,5 Billionen Dollar (1,4 Billionen Euro) schweren Entwurf für die Ausgaben im restlichen Haushaltsjahr sind fast 14 Milliarden Dollar an direkten Hilfen für das Kriegsland sowie Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen des Konflikts vorgesehen. Nach der Zustimmung beider Kammern des Kongresses kann US-Präsident Joe Biden das Gesetz nun unterzeichnen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LANXESS (7:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 1.849 +23% 20 1.503 EBITDA* 215 +7% 20 200 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 42 -40% 12 70 Ergebnis je Aktie* 0,46 -44% 10 0,82

-* vor Sondereinflüssen

Weitere Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis

08:00 DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 2021

08:00 DE/Atoss Software AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/MVV Energie AG, Online-HV

17:00 DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung mit anschließender Veröffentlichung

der Eckdaten 2021

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Datagroup SE 1,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Februar (endgültig) PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj vorläufig: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+5,5% gg Vj vorläufig: +0,9% gg Vm/+5,5% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj - GB 08:00 BIP Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,0% gg Vq 08:00 Industrieproduktion Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vj 08:00 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -12,8 Mrd GBP zuvor: -12,4 Mrd GBP - US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan März (1. Umfrage) PROGNOSE: 62,0 zuvor: 62,8

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.273,00 -1,5% E-Mini-Future S&P-500 4.237,25 -0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 13.489,25 -0,7% Nikkei-225 25.087,27 -2,3% Schanghai-Composite 3.224,92 -2,2% +/- Ticks Bund -Future 163,02 +13 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.442,10 -2,9% DAX-Future 13.477,00 -2,7% XDAX 13.483,21 -2,7% MDAX 29.465,89 -1,9% TecDAX 3.023,88 -2,6% EuroStoxx50 3.651,39 -3,0% Stoxx50 3.467,20 -2,1% Dow-Jones 33.174,07 -0,3% S&P-500-Index 4.259,52 -0,4% Nasdaq-Comp. 13.129,96 -0,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,89 -77

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnet sich eine schwächere Eröffnung an Europas Börsen am Freitag ab. Die Risikoaversion ist nach dem gescheiterten Treffen zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, wieder gestiegen. Immerhin scheinen beide Seiten von Maximalforderungen abgerückt zu sein. Nach der EZB-Sitzung sowie der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise, die sich auf einem 40-Jahreshoch bewegen, wird aber auch die Geldpolitik wieder zunehmend zum Marktthema. Die Commerzbank geht nun davon aus, das die EZB im laufenden Jahr den Leitzins zwei Mal um jeweils 25 Basispunkte anheben wird.

Rückblick: Sehr schwach - Nach der massiven Rally des Vortages waren die Aktienmärkte anfällig für Gewinnmitnahmen. Mit Bekanntgabe der EZB-Beschlüsse verstärkte sich der Verkaufsdruck. Die EZB hatte sich etwas falkenhafter gezeigt als von vielen Marktbeobachtern vermutet. Eine erste Zinserhöhung noch in diesem Jahr sei durchaus möglich, so die ING. Einmal mehr belastete der Ukraine-Krieg, denn das Treffen zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine brachte keine Fortschritte. Für Beunruhigung am Markt sorgten zudem wieder schärfere Töne aus Moskau hinsichtlich der Kriegsziele, nachdem der russische Aggressor zur Wochenmitte noch konzilianter geklungen hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - K+S hielt trotz des Ukrainekriegs an der Prognose für das laufende Jahr fest. Die Aktie rückte um 10,9 Prozent vor. Die Aussagen auf dem Investorentag der Deutschen Bank kamen gut an. Die Aktie bewies mit einem Abschlag von 0,7 Prozent relative Stärke. Mit einem Minus von 5,5 Prozent reagierte die BMW-Aktie auf die überraschend vorgelegten Geschäftszahlen. Vor allem die Automobilsparte hat nach Aussage von Analysten schlechter abgeschnitten als erwartet. Für Hugo Boss ging es nach Zahlenausweis um 7,1 Prozent nach unten. Dabei belastet nicht nur eine enttäuschende Dividende, sondern auch ein nicht überzeugender Ausblick. Nach endgültigen Geschäftszahlen gaben Hannover Rück um 5,7 Prozent nach. Citigroup sprach von einer schwächeren Qualität der Zahlen als erwartet. Im Rahmen der Erwartungen waren die Geschäftszahlen von LEG ausgefallen. Die Aktie verlor 3,8 Prozent, Händler vermissten positive Überraschungen.

XETRA-NACHBÖRSE

BMW wurden 1,1 Prozent höher gestellt. Der Autobauer will gemeinsam mit dem US-Chipkonzern Qualcomm und dem Softwareunternehmen Arriver Softwarelösungen für das automatisierte Fahren der nächsten Generation entwickeln. Adler Group legten 1,9 Prozent zu. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat dem Unternehmen einen Zwischenstand ihrer Sonderprüfung bei dem Immobilienkonzern mitgeteilt. (siehe unten Meldungen).

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Im Verlauf erholten sich die Indizes von höheren Verlusten. Neben dem Krieg in der Ukraine belasteten deutlich gestiegene Verbraucherpreise und Gewinnmitnahmen nach der Erholungsbewegung am Vortag. Goldman Sachs (-1,1%) kündigte Schritte an, ihre Aktivitäten in Russland zu beenden. Der Internetriese Amazon (+5,4%) will einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 20 vornehmen, um die Aktie erschwinglicher zu machen für Kleinanleger. Der Cybersicherheitsexperte Crowdstrike (+12,5%) rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatz von über 2 Milliarden Dollar, nachdem er gerade erstmals die 1-Milliarde-Dollar-Grenze geknackt hat. Das übertraf ebenso die Erwartung wie der berichtete Umsatz im ersten Quartal. Asana (-22,1%) weitete den Verlust im Berichtsquartal trotz stärker als gedacht gestiegener Erlöse aus. Der Datenmanager Couchbase (-9,6%) enttäuschte mit dem Umsatzausblick, während die berichteten Quartalszahlen die Konsensschätzungen knapp übertrafen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,70 +2,9 1,67 97,2 5 Jahre 1,92 +4,0 1,88 65,8 7 Jahre 1,98 +4,8 1,94 54,4 10 Jahre 1,99 +3,9 1,95 48,2 30 Jahre 2,37 +3,6 2,34 47,5

Am US-Rentenmarkt verkauften Anleger Anleihen mit der Aussicht auf steigende US-Zinsen, so dass die Renditen nach oben zogen. Die Rendite für 10-jährige Papiere stieg um 3,9 Basispunkte auf 1,99 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0998 +0,1% 1,0988 1,1006 -3,3% EUR/JPY 128,29 +0,5% 127,61 127,73 -2,0% EUR/CHF 1,0235 +0,2% 1,0752 1,0226 -1,4% EUR/GBP 0,8407 +0,1% 0,8396 0,8391 +0,1% USD/JPY 116,65 +0,4% 116,14 116,05 +1,3% GBP/USD 1,3080 -0,1% 1,3087 1,3117 -3,3% USD/CNH 6,3338 +0,1% 6,3269 6,3286 -0,3% Bitcoin BTC/USD 38.453,30 -2,6% 39.464,15 39.136,73 -16,8%

Am Devisenmarkt zog der Dollar mit den Daten zu den Verbraucherpreisen deutlich an. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent. Der Euro sank auf 1,0981 Dollar und gab damit frühere Aufschläge nach falkenhaften Aussagen der EZB wieder ab. Die Inflationsdaten untermauerten die Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen erhöhen werde, hieß es am Markt.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 106,20 106,02 +0,2% 0,18 +42,7% Brent/ICE 109,41 109,33 +0,1% 0,08 +41,9%

Die Erdölpreise zeigen sich nach dem Ölpreisabsturz am Vortag volatil. Mitauslöser des Absturzes am Vortag war die Nachricht, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die anderen Opec-Mitglieder dazu drängen wollten, die Ölproduktion zu erhöhen. Nun trat der Energieminister der Emirate dem entgegen und betonte, sich an die Vereinbarungen der Gruppe Opec+ halten zu wollen. Dies trieb die Preise zunächst nach oben, im weiteren Verlauf gaben die Preise jedoch wieder nach, nachdem Russland versichert hat, alle Energielieferungen ins Ausland aufrechtzuerhalten.

