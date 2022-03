Die EU- Staats- und Regierungschefs haben am ersten Tag ihres Gipfeltreffen in Versailles über das weitere Vorgehen nach Russlands Angriff auf die Ukraine gerungen.Versailles - Bundeskanzler Olaf Scholz und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU haben am ersten Tag ihres Gipfeltreffens im französischen Versailles rund acht Stunden über das weitere Vorgehen nach Russlands Angriff auf die Ukraine gerungen. Dabei machten Länder wie Lettland deutlich, dass sie die deutsche Ablehnung eines Importstopps russischer Energie für nicht mehr tragbar halten.

