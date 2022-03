Die Situation an den Aktienmärkten bleibt angesichts des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation angespannt. Entsprechend dürften die Anleger am Freitag zunächst weiter zögerlich an deutsche Aktien herangehen: Der Broker IG taxiert den DAX knapp zwei Stunden vor dem Start auf 13.442 Punkte und damit praktisch unverändert zum Vortagsniveau.Das Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei hatte keine wesentlichen Fortschritte gebracht. Hoffnungen ruhen jetzt auf Altkanzler Gerhard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...