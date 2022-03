Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern deutlich abgerutscht. Nach dem satten Gewinnsprung vom Mittwoch war der DAX zunächst mit leichten Verlusten gestartet. Im Laufe des Tages wurde das Minus dann immer größer. Am Ende schloss der DAX 13.442 Punkten. Marktidee: SAP Bei der Aktie von SAP hatte sich im Januar das übergeordnete Chartbild deutlich eingetrübt. Am 24. Februar markierte das Papier ein Zwei-Jahres-Tief. Seitdem bewegt sich der Kurs in einer Stauzone. Aus technischer Sicht ist die Ausgangslage aktuell neutral. Anleger müssen jetzt zunächst sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite auf jeweils eine bestimmte Marke achten.