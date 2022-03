Berlin (ots) -Der CDU-Außenpolitikexperte Roderich Kiesewetter hat sich dafür ausgesprochen, Energieexporte aus Russland zu stoppen.Kiesewetter sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, jeden Tag nehme Russland 700 bis 800 Millionen ein. "Wir dürfen seine Kriegskasse nicht weiter füllen", so der CDU-Obmann im Auswärtige Ausschuss. Um die russischen Einnahmen zu verringern, müssten auch die Deutschen "den Gürtel enger schnallen für einige Monate".Laut Kiesewetter geht es konkret darum, die Gaspipeline "Nordstream1 abzuschalten, die Sanktionen zu verschärfen und die Elite um [den russischen Präsidenten] Putin zu treffen, damit der Druck auf ihn selbst immer größer wird".Außerdem müsse Deutschland die Energieversorgung in den kommenden Monaten grundsätzlich neu ausrichten, auch wenn das zu höheren Preisen führt, so Kiesewetter: "Bevor Russland uns den Öl- oder Kohlehahn abstellt [...], müssen wir es tun. Denn es ist nicht auszuschließen, dass Russland von sich aus solche Schritte geht, und darauf sollten wir uns einstellen. [...] Und das gilt es ganz offen unserer Bevölkerung zu sagen: Lieber gehen wir jetzt einen Schritt voraus, als dass wir uns von Putins weiteren Maßnahmen treffen lassen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5167874