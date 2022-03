The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.03.2022ISIN NameUSP8388TAA27 SALTA, PROV. 12/22 REGSGB00BMVB6189 PAR.CAP.HLD. 20/22 MTNDE000RLP1189 RHEINL.PF.SCHATZ.20/22VARXS1573181440 LENOVO GRP 17/22 MTNXS1574750292 AKBANK T.A.S. 17/27FLRMTNDE000DZ1JKL0 DZ BANK IS.E.8177CA06367V6B64 BK MONTREAL 2022US92343VDX91 VERIZON COMM 17/22 FLRUS87264AAR68 T-MOBILE USA 2022DE000DG4UE85 DZ BANK IS.A886XS1196817156 KINDER MORGAN 15/22USN82008AR98 SIEMENS FINANC.17/22 REGSUSN82008AQ16 SIEMENS FINANC. 17/22 FLRFR0013135282 CIE F.FONCIER 16/22 MTNES0415306036 CAJA RU.NAV. 15-22DE000A2AAL07 DORTMUND IHS 16/22 VARDE000LBW3Q77 LBBW OPF.1189VARUSJ7771YLJ49 SUMIT.M.T.BK 21/26 MTNXS1935268455 NORD.INV.BK 19/22 MTN