The following instruments on XETRA do have their first trading 11.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.03.2022Aktien1 ES0105634002 Enerside Energy S.A.2 HK0000827664 Jinmao Property Services Co. Ltd.3 US92243F1003 VAT Group AG ADR4 US04687C1053 Athena Technology Acquisition Corp. II5 IL0011763799 IronSource Ltd.6 AU0000183253 Larvotto Resources Ltd.7 US83088L1044 Skyworth Group Ltd. ADR8 CA22906X1069 Cryptoblox Technologies Inc.9 FR0014007XT1 Archos S.A.Anleihen/ETP1 US89114TZT23 The Toronto-Dominion Bank2 XS2449929517 Vesta Wind Systems Finance B.V.3 US842434CW01 Southern California Gas Co.4 DE000DD5AZP5 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 DE000LB2BQ31 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000A3MQPN4 Landeskreditbank Baden- Württemberg - Förderbank7 XS2450391581 National Australia Bank Ltd.8 DE000NLB3W11 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 XS2456883698 Paccar Financial Europe B.V.10 CH1166151923 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG11 CH1166151949 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG12 DE000HVB6D95 UniCredit Bank AG13 DE000HVB6D87 UniCredit Bank AG14 DE000HVB6DA4 UniCredit Bank AG15 DE000HVB6BF7 UniCredit Bank AG16 DE000HVB6BE0 UniCredit Bank AG17 CH1148266245 Walliser Kantonalbank Schweiz18 XS2457496359 A2A S.p.A.19 DE000NWB9080 NRW.BANK20 XS2449928543 Vesta Wind Systems Finance B.V.21 GB00BNRRF659 CoinShares Physical Staked Cardano